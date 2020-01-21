بلتون: النظرة إيجابية للقطاع المصرفي المصري آخر تحديث: الثلاثاء 25 جمادي الأول 1441 هـ - 21 يناير 2020 KSA 16:48 - GMT 13:48 تارخ النشر: الثلاثاء 25 جمادي الأول 1441 هـ - 21 يناير 2020 KSA 16:14 - GMT 13:14 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بلتون: النظرة إيجابية للقطاع المصرفي المصري PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع أبانوب مجدي، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون فاينانشال، للحديث حول النظرة للقطاع المالي المصري.