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بلتون: النظرة إيجابية للقطاع المصرفي المصري

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع أبانوب مجدي، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون فاينانشال، للحديث حول النظرة للقطاع المالي المصري.

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