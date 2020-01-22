مصر.. لائحة جديدة لقانون الثروة المعدنية

مقابلة مع محمد زاهر رئيس لجنة التعدين في مجلس الأعمال المصري الكندي للحديث حول اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في مصر.

وأصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الذي طال انتظاره، والتي من أبرز ما جاء فيها وضع حد أقصى للإتاوات التي تحصل عليها الدولة عند 20%.

وستلغي اللائحة الجديدة إلزام شركات التعدين بتشكيل مشروعات مشتركة مع الحكومة. وسيكون على شركات التعدين دفع قيمة إيجارية لمناجمها ومحاجرها، وكذلك إتاوات تحدَّد لكل خام على حدة.

وتشكو شركات التعدين منذ فترة طويلة من أن نظام المشروعات المشتركة الإلزامية، والإتاوات المرتفعة واتفاقيات المشاركة في الإنتاج، يجعل نشاط التعدين في مصر غير مربح.