عقارات دبي مرشحة للصعود.. بعد 3 سنوات

توقع رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني، عودة أسعار العقارات في دبي للصعود في العام 2022، مؤكداً أن أساسيات سوق العقار في دبي قوية.

وقال سجواني في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية، إن مرحلة العرض الزائد في سوق عقارات دبي سوف يقل تأثيرها مع الإجراءات الحكومية الأخيرة.

وأشار إلى إجراءات مهمة اتخذتها الحكومة، مثل تشكيل "اللجنة العليا للتخطيط العقاري" بإمارة دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أجرت اجتماعات مع المستثمرين.

وأوضح أن الدولة عملت على محورين: الأول خفض المعروض من العقارات، وبالفعل بدأت الشركات الحكومية ذلك في السوق.