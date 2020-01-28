في دقيقة.. الشركات بمواجهة الفيروس القاتل

شركات كبرى اتخذت إجراءات عدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى مدن عدة، وهذه أبرز إجراءات الشركات العالمية:
- إغلاق مواقع KFC في ووهان منذ 24 يناير.
- بيتزا هت في ووهان أغلقت منذ 24 يناير وستظل مغلقة "حتى إشعار آخر".
- ستاربكس أغلقت فروعها في ووهان ومقاطعة هوبى حتى 2 فبراير.
- إغلاق محمصة ستاربكس الاحتياطية في شنغهاي.
- أغلقت إيكيا متجرها في ووهان في 23 يناير "حتى إشعار آخر".
- طلبت إيكيا من موظفين فرع ووهان البقاء في المنزل في إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما.
- أغلقت ديزني (DIS) حدائقها في شنغهاي وهونغ كونغ.
- ماكدونالدز علقت نشاطها في خمس مدن.
- يتم توزيع الأقنعة ليرتديها جميع الطاقم في جميع أنحاء البلاد.
- بيجو (PUGOY) ستعيد موظفيها المغتربين وعائلاتهم من "منطقة ووهان".
- إغلاق جزء من السور الصين العظيم ابتداء من نهاية الأسبوع.
- ستاندرد تشارترد و فيسبوك و LG وموانئ دبي العالمية وضعوا إجراء صارمة للحد من سفر موظفيهم إلى الصين.