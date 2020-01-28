هذا ما تترقبه سوق الأسهم السعودية للصعود

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، تداولات اليوم الثلاثاء متراجعا 0.15% ليفقد 12.39 نقطة ويغلق عند 8166.08 نقطة بتداولات 3.2 مليار ريال.

واستقر سهم أرامكو السعودية عند 34.25 ريال للسهم، بتداولات بلغت قيمتها 248.79 مليون ريال.

وتشهد السوق في جلستي اليوم والأمس ضغوطاً قوية بسبب المخاوف الناشئة عن فيروس الصين "كورونا الجديد" التي تجتاح معظم أسواق العالم.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية خسر 1.8% الاثنين، كما تلقت الأسهم الأميركية في نفس اليوم ضربة هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر، فيما شهدت الأسهم الأوروبية أسوأ أيامها منذ 3 أشهر ثم عادت للتعافي الثلاثاء.

ووصف حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" نتائج الشركات في الربع الأخير من العام الماضي، بأنه "من أسوأ الفصول حتى على صعيد القطاع المصرفي".

وقال الرقيب إن النتائج المالية أظهرت أن "البنوك لم تستفد كثيراً من طرح أرامكو، ولم تزل تواجه مشكلة زيادة المخصصات، وسوف تستمر المخصصات بالظهور في نتائج المصارف".