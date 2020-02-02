السعودية: رسوم "الأراضي البيضاء" توفر تمويل البنى التحتية لمشاريع الإسكان

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن صرف 28 مليون ريال من حصيلة الرسوم المحصلة لاستكمال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان نجران، ليضيف إلى المبالغ التي كان رصدها سابقا من رسوم الأراضي البيضاء لدعم مشاريع الإسكان.

ومرت ثلاث سنوات منذ إعلان وزارة الإسكان تطبيق برنامج "الأراضي البيضاء"، نجح خلالها البرنامج في تحقيق هدفين رئيسيين في إطار تطوير السوق العقاري في المملكة وتوفير السكن في متناول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وساهم البرنامج في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة. ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، تم تحرير 26% من الأراضي الخاضعة لبرنامج "الأراضي البيضاء"، البالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.

وتم بيع نحو 108 ملايين متر مربع من هذه الأراضي، كما جرى تطوير سبعة عشر مليون متر مربع منها، بينما بلغ حجم الأراضي قيد التطوير نحو 28 مليون متر مربع، ليصل بذلك إجمالي الأراضي المطورة وقيد التطوير إلى 45 مليون متر مربع.

وساهم البرنامج في تطوير البنية التحتية للمشاريع الإسكانية في المدن المستهدفة، حيث تم صرف أكثر من 1.8 مليار ريال من إيرادات الرسوم المتحصلة من الأراضي البيضاء لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية، لأكثر من خمسين مشروعاً سكنياً في أنحاء المملكة.