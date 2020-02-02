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ستاندرد أند بورز: الرهن العقاري أحد دعائم النمو الرئيسية للقروض في السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
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توقعت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية"، في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أن تحافظ البنوك في المملكة العربية السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطاً أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشارت في تقرير بعنوان "ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه البنوك في الأسواق الناشئة في 15 دولة"، إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع.

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