محافظ "منشآت": سندعم مشاريع رواد الأعمال لتساهم في الناتج السعودي

قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ملتقى بيبان يضم 180 جهة حكومية وقطاعا خاصا، وندعم المنشآت التي تواجه أي صعوبات.

وأشار إلى أن الملتقى يقدم حلولا خاصة بالتجارة الإلكترونية والامتيازات التجارية، خاصة أن النسخة الثانية من الملتقى لاقت إقبالا كبيرا.

وقال محافظ "منشآت" إن الهيئة ستدعم مشاريع رواد الأعمال لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وكان الرشيد، بالتزامن قد أعلن أنه تم تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 92%، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التمويل بلغ 251.2 مليون ريال (67 مليون دولار) بزيادة قوامها 35%.