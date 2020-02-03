"طاقة" تتلقى عرض استحواذ من "أبوظبي للطاقة"

تقدمت مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة مساهمة عامة تمتلك معظم أصول قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي بعرض لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" والمدرجة في سوق أبوظبي للدخول كمستثمر استراتيجي حيث ستؤول ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة "طاقة".

ويتضمن العرض قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية أصول تقدر بنحو 120 مليار درهم لطاقة كما بنهاية 2018.

ولقاء تحويل ملكية الأصول المشمولة بالصفقة ستُصدر "طاقة" لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة سندات قابلة للتحويل 106 مليارات سهم عادي في طاقة.

وبعد التحويل ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.6%؜ من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة "طاقة".

وقالت "طاقة" إن العرض المقدم يشمل معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، منوهة إلى أن العرض خاضع لموافقة العديد من الجهات بما في ذلك دائرة الطاقة بأبوظبي وهيئة الأوراق المالية ومساهمو شركة "طاقة".