أسواق النفط تتطلع لخفض إضافي للإنتاج

استبعد العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي، أن تتمكن الدول المنتجة للنفط من التوافق على خفض بمقدار مليون برميل يومياً، مؤكداً أن الحديث يدور حالياً عن خفض بحوالي 500 ألف برميل يومياً من دول صيغة التعاون المعروفة باسم "أوبك بلس".

وأشار الطائي في مقابلة مع "العربية" إلى مزيج من ضغوط ومسببات التراجع تواجه النفط، في المرحلتين الحالية والمقبلة، ومنها مخاوف مواصلة تفشي فيروس كورونا وتأثير ذلك على الطلب الصيني على النفط.

وقال الطائي إن السعودية تتوقع من دول اتفاق "أوبك بلس" الالتزام، وتعول الأسواق على الجهود السعودية في هذا المجال لضمان استقرار الأسواق النفطية.