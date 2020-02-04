3 بنوك سعودية استفادت من تمويل اكتتاب أرامكو

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 0.32% ليكسب 25.71 نقطة ويغلق عند 8138.4 نقطة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليار ريال.

يأتي ذلك الارتفاع الطفيف بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وعلى الرغم من نتائج مخيبة من القطاع المصرفي، وضغوط قوية من مخاوف تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتراجع سهم أرامكو السعودية 0.29% لينخفض 0.1 ريال إلى 33.85 ريال بتداولات على السهم خلال جلسة اليوم بلغت قيمتها 255 مليون ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن نتائج بنك الجزيرة التي جاءت أفضل من التوقعات عكست نمواً مؤثراً في مؤشرات الودائع والقروض لدى المصرف، ما يشير إلى قدرته على مواصلة هذا الأداء الجيد خلال العام الحالي، ودعمت المؤشر.

وأضاف أن بنوك الجزيرة والأهلي التجاري والراجحي، تعكس نتائجها الاستفادة من تمويل اكتتاب أرامكو، موضحاً أن البنوك الثلاثة، والتي أعلن اثنان منها نتائجه، اتسمت بعدم تأثير المخصصات على نتائجها. وتوقع أن تأتي نتائج الراجحي المرتقبة إيجابية.