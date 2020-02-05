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تحسن شهية المخاطرة بالأسواق العالمية رغم "كورونا"

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس للحديث حول أداء أسواق الأسهم العالمية.

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