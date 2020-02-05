تحسن شهية المخاطرة بالأسواق العالمية رغم "كورونا" آخر تحديث: الأربعاء 10 جمادي الثاني 1441 هـ - 05 فبراير 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41 تارخ النشر: الأربعاء 10 جمادي الثاني 1441 هـ - 05 فبراير 2020 KSA 16:30 - GMT 13:30 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تحسن شهية المخاطرة بالأسواق العالمية رغم "كورونا" PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس للحديث حول أداء أسواق الأسهم العالمية.