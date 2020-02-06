لماذا تغير هيكل أسعار النفط؟

قال عبد العزيز المقبل، الكاتب الاقتصادي المختص في الصناعة النفطية، إن الإجراءات التي تسعى أوبك لاتخاذها ستزيد الثقة في صُناع السوق والمستثمرون في الصناعات النفطية لكي يكون هناك مواكبة مع الأحداث.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أن "أوبك بلاس" ستوصي بخفض إضافي مؤقت يوازي 600 ألف برميل نفط.

وأشار إلى أن هيكل أسعار النفط تحولت من " backwardation" التي تكون خلالها أسعار العقود الأقرب أجلا أعلى من الآجال الطويلة، إلى "contango" والتي تكون فيها أسعار النفط ذات العقود الطويلة أعلى من القريبة.

وأوضح أن السوق سيعود إلى " backwardation" عندما يتخلص من المخزون الكبير حالياً.