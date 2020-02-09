خبير: اجتماع "أوبك" يجب أن يكون كل شهرين حتى تستقر أسواق النفط

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان، إن أوضاع أسواق النفط تتطلب اجتماع أعضاء أوبك كل شهرين لدراسة استقرار السوق.

وأضاف أن خطة أوبك عبر التخفيضات الإضافية ستساعد أسعار النفط على الاستقرار لفترة جيدة.

وقال "المتوقع أن يكون توقف الإنتاج الليبي بـ200 ألف برميل جزء من هذا التخفيض وبعض الدول الخليجية عليها أن تساهم بشكل أكبر في استقرار أسواق النفط، خاصة وأن تأثير تراجع النفط كبير على اقتصادات الخليج، ويجب التفاهم على التخفيض بشكل سريع ولا أن يقوم كل طرف بإلقاء الكرة في ملعب الطرف الآخر".

وطالب بضرورة مراجعة أسعار النفط كل شهرين لأن استمرار فيروس كورونا سيزيد من هذا العبء بشكل كبير والتجارة العالمية كلها ستتأثر.