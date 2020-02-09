كابيتال للاستثمار: طرح أرامكو حافظ على حقوق الأجيال القادمة بالسعودية

قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن صندوق النقد الدولي أطلق بالفعل تحذيرا لدول الخليج منذ عام 2015، فيما يتعلق باقتصادات دول المنطقة واعتمادها على النفط.

وأوضح أن هذا التقرير هو استكمال للحوار مع حكومات دول المنطقة، مؤكدا أن هناك تجاوبا كبيرا مع متطلبات صندوق النقدي من قبل دول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية التي قامت بإجراء تحولات اجتماعية ساهمت في فتح أفق اقتصادية جديدة لكل فئات المجتمع، وأدى إلى تنوع الاقتصاد.

وأشار إلى أن السعودية من أولى دول الخليج التي اتخذت خطوات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدا أن طرح أرامكو أخذ بعين الاعتبار حقوق الأجيال القادمة، إذ شجعت المملكة المواطن السعودي بالدخول في الاكتتاب، والاحتفاظ بالأسهم لمدة ستة أشهر لكي يحصل على أسهم إضافية.

وأشار إلى أن التقرير غفل أن المملكة مثلا ودول الخليج، هم آخر ملاذ للطلب في القطاع النفطي لأن كلفتهم منخفضة، إذ إن استخراج البرميل يكلفهم 6 دولارات، ومع البحوث والتطوير المتعلقة بالاستخراج، فإن تكلفة استخراج البرميل قد تصل إلى 21 إلى 31 دولارا للبرميل.