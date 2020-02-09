هل استبقت رؤية المملكة 2030 مطالبات صندوق النقد الدولي؟

قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يمكن النظر إليه من جوانب مختلفة.

وأشار إلى أن أول هذه الجوانب وأبرزها هي أن التقرير يؤكد الرؤية الاستباقية للمملكة العربية السعودية الاقتصادية، وهي الإصلاحات التي جرى تطبيقها ضمن رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تقليص الاعتماد على النفط.

وأوضح أنه في الوقت الذي كان يطالب فيه الصندوق بتقليص الإصلاحات في المملكة حتى لا تتأثر فئات مجتمعية، طالب في تقريره الحالي بتسريع وتيرة الإصلاحات، وهذا يثير تساؤلات حول رؤية الصندوق للإصلاح في المملكة.

وفيما يتعلق بالمديونية، أوضح البوعنين أن المملكة العربية السعودية تعد من أقل الدول مديونية في مجموعة العشرين وفي العالم، ولكن توسيع الاقتصاد وتنويعه يتطلب أن يكون هناك مديونيات لتسريع تنويع الاقتصاد إذا ما ارتبط ذلك بالقطاعات الإنتاجية التي يمكن من خلالها سداد مثل هذه المديونيات.