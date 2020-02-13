قطاع الاتصالات خسر صفقات بالمليارات.. لهذه الأسباب

قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس حسام صالح، في حديث مع قناة العربية، إن المؤتمر العالمي للموبايل، الذي جرى إلغاؤه، ليس هاما لقطاع الاتصالات فقط، بل لصناعة المحتوى أيضا، لأن الاتصالات وصناعة المحتوى مندمجان في قطاع واحد وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن إلغاء هذا المؤتمر سيؤثر على علاقات الشركات ببعضها، إذ إن الكثير من الشركات تنتظر هذا المؤتمر لعقد الصفقات، وهذا يعني خسارة فادحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الصفقات التي كانت تعقد في مؤتمر برشلونة يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، وإلغاء المؤتمر يعني تأجيلا أو إلغاء محتملا للصفقات التي كان متوقعا الإعلان عنها خلال المؤتمر.