هكذا تم تقييم إميرالد العقارية لطرح 28% من أسهمها في بورصة مصر

وقال العضو المنتدب لشركة أودن للاستثمار رأفت الصاوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة إميرالد العقارية تعمل في تطوير وإدارة المولات والعقارات التجارية، وهي مدرة للأرباح في ظل ظروف السوق والاكتتاب فيها يناسب المستثمر الفرد أو المؤسسي الذي يبحث عن الدخل الثابت.

وأضاف "التوزيعات المتوقعة خلال الـ 5 سنوات المقبلة وفقا للأرباح المتوقعة ستكون في حدود 12% سنويا، ومن المتوقع أن يلقى الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستمثرين".

وحول عملية التقييم قال الصاوي "المستشار المالي المستقل هو الذي يحدد سعر السهم حسب المنهجية المتبعة من هيئة الرقابة المالية، ومن بين الطرق خصم التدفقات النقدية، حيث تم عمل تقييم للمول والعقارات التابعة للشركة، حيث تم عمل القيمة الدفترية المعدلة مع خصم التدفقات النقدية".

وحول توقعات الأرباح قال الصاوي "حققت الشركة قبل الفوائد والأهلاك 46 مليون جنيه أرباحا في 2019، وفي 2020، متوقع تحقيق 72 مليون ريال".