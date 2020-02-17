لبنان يحتاج استعادة ثقة الدائنين الدوليين

أكد محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط، أن حملة سندات لبنان يترقبون خطوة الحكومة بشأن استحقاق مارس المقبل من هذه السندات.

وقال قرنفل في مقابلة مع "العربية" إنه "لا يوجد مناقشات جدية مع دائني لبنان وهناك بعض الدائنين يحضرون أنفسم لاحتمالية مثل هذه المناقشات في المستقبل".

وانتقد حالة التردد بالقرارات المتصلة بشأن سندات لبنان، موضحاً أن "القرارات التي تتخذ من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، يجري التراجع عنها بعد 24 ساعة".

كما قال إن "الاحتياطيات هي ليست للبنك المركزي ولا للحكومة ومن المهم أن الحكومة تخفف الضغط على البنوك في لبنان، مع ضرورة البدء بخطوات جدية وعدم الدفع بمعالجة أول استحقاق من السندات تحت الضغط".

واعتبر أن الخطوة الأولى في حل هذه المسألة تبدأ من "فتح باب المفاوضات، ولنا أشهر وسنوات لنبدأ بإعادة الهيكلة وأمام الحكومة قرارات ليست سهلة من أجل بدء إعادة الهيكلة، من بينها مفاوضات مع البنك الدولي، من أجل الحصول على الدعم المالي، وهذا الدعم بحاجة إلى تصنيع خطة شاملة وكلية للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني".