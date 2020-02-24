كورونا يهوي بالأسهم الأوروبية

قالت مراسلة العربية في لندن كارينا كامل، إن أسواق الأسهم الأوروبية تشهد ضغوطاً هي الأسوأ منذ عام 2016 على الأداء اليومي للأسهم، مع تراجع أسهم السياحة العالمية.

وأضافت مراسلة العربية أن أسهم شركات السياحة الأوروبية منيت اليوم الاثنين، بتراجعات بنسب حادة تتراوح بين 6% و13% في الأسواق البريطانية والفرنسية، بجانب ضغوط قوية على بورصة ميلانو في إيطاليا، على خلفية تفشي فيروس كورونا، وانتشاره في 29 دولة منها إيطاليا التي لم يكن لها تواصل مع الصين، وهذا ما غذى المخاوف بشكل كبير في الأسواق، وغذى القلق من انتشار جديد للفيروس في أوروبا.