هذه مكررات ربحية أبرز الأسهم المهمة عربياً

دفعت التراجعات القوية التي شهدتها الأسهم العالمية مع تسارع انتشار فيروس كورونا، بمكررات الربحية إلى التراجع في عدد من أسواق المنطقة.

ويجري احتساب مكرر الربحية من خلال تقسيم سعر السهم على الأرباح السنوية للشركة، فكلما ارتفع مكرر الربحية لسهم ما دلّ ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعرا أعلى مقابل كل وحدة ربح، ويعتبر مكرر الربحية من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداما نظرا لسهولة احتسابه وبديهية مفهومه.

ويسجل سوق دبي المالي مكرر الربحية الأدنى عند 6.6 مرة يليه سوق مسقط بـ 8.7 مرة فالسوق المصرية عند أكثر من 9 مرات، أما السوق السعودية تداول فهي صاحبة المكرر الربحية الأعلى الذي يتجاوز 17 مرة يليه السوق الكويتية بـ 16 مرة تقريباً ثم سوق أبوظبي بمكرر ربحية للأسهم بمقدار 12.4مرة.

وتسجل مكررات ربحية بعض الأسهم القيادية في سوق دبي، مثل إعمار 4 مرات وبنك الإمارات دبي الوطني 5 مرات، وبنك دبي الإسلامي 7.8 مرة.

أما في السعودية فمكرر ربحية أرامكو 18.5 مرة وسابك نحو 42 مرة و الراجحي 15.2 مرة، وهذا يقارن مع مكرر ربحية لشركة آمازون عند 82 مرة تقريبا و27 مرة للشركة الأم لغوغل آلفابيت.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على مكرر الربحية كمقياس لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بل لا بد من النظر إلى طبيعة الأرباح ومكوناتها، للتأكد من استمراريتها وفق النمط نفسه مستقبلا.