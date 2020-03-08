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خبير: حالة عدم اليقين أسوأ ما تعاني منه أسواق المال حاليا

المصدر: العربية.نت
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قال فادي السعيد المدير التنفيذي للاستثمار لمنطقه الشرق الأوسط و شمال إفريقيا Lazard Asset Management، إن مشكلة الوضع الحالي الذي تمر به أسواق المال هي صعوبة تقييم الأوضاع ومدى تأثيرها على الحالة الاقتصادية.

وأضاف "صعوبة التقييم تخلق حالة من عدم اليقين والهلع الذي يدفع للبيع العشوائي، وهو ما تشهده الأسواق حاليا".

وأشار إلى وجود آثار مباشرة وأخرى مستقبلية، والمباشر منها سيكون مرتبطا بالقطاعات التي لها صلة بتفشي فيروس كورونا ومنها الطيران والسياحة.

وقال "أسوأ ما تعاني منه الأسواق حاليا هي حالة عدم اليقين".

كلمات دالّة

#خسائر, #كورونا, #أسواق الخليج, #بورصات الخليج, #فيروس كورونا

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