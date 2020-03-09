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تحركات بارزة لأسعار النفط خلال 46 عاماً

المصدر: العربية.نت
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- 1974 بلغ 13 دولارا مع انتهاء حظر أوبك لتصدير النفط

- 1979 بلغ 29 دولارا مع حرب الخليج الأولى

- 1981 بلغ 39 دولارا مع خفض الرئيس الأميركي ريغان للضرائب

- 1986 بلغ 11 دولارا مع رفع أوبك إنتاجها

- 1990 بلغ 33 دولارا مع حرب الخليج

- 1994 بلغ 13 دولارا مع اتفاقية النافتا ودخول نفط المكسيك الرخيص

- 2001 بلغ 25 دولارا بعد هجمات 11 سبتمبر

- 2005 بلغ 59 دولارا مع إعصار كاترينا

- 2008 بلغ 128 دولارا قبيل بدء الأزمة المالية العالمية

- 2009 بلغ 37 دولارا مع الركود الكبير

- 2012 بلغ 109 دولارات مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

- 2015 بلغ 33 دولارا مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري

- 2017 بلغ 54 دولارا مع خفض أوبك الإنتاج

- 2020 بلغ 27 دولارا مع فشل محادثات أوبك+

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