مع كورونا.. الإمارات تفعل آليات العمل عن بعد آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:43 - GMT 10:43 تارخ النشر: الثلاثاء 15 رجب 1441 هـ - 10 مارس 2020 KSA 17:31 - GMT 14:31 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مع كورونا.. الإمارات تفعل آليات العمل عن بعد PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع لين شومان محررة صحافية في LinkedIn للحديث حول تطبيق نظام العمل من المنزل في دولة الإمارات. كلمات دالّة #كورونا, #العمل عن بعد, #فيروس كورونا