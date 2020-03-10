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مع كورونا.. الإمارات تفعل آليات العمل عن بعد

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع لين شومان محررة صحافية في LinkedIn للحديث حول تطبيق نظام العمل من المنزل في دولة الإمارات.

كلمات دالّة

#كورونا, #العمل عن بعد, #فيروس كورونا

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