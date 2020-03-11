بحكم القضاء.. قواعد لحماية مودعي بنوك لبنان

- الدفع النقدي بالليرة اللبنانية للمودعين بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة.
- تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالليرة من دون أي تقسيط.
- تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
- تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان.
- تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
- عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة من دون رضا العميل.
- عدم حجز المصارف أي مبلغ من الأموال المحولة من الخارج بأي حال من الأحوال.