انتقادات في بريطانيا لتعامل جونسون مع كورونا

على عكس ما فعلته دول عديدة حول العالم لمواجهة فيروس كورونا فإن المملكة المتحدة لم تغلق مدارسها بعد، وقد أثار القرار انتقادات عديدة من مسؤولين مختلفين، مثل وزير الصحة الأسبق جيريمي هانت ومعلمين وأولياء أمور، كما أن أغلبية الجامعات تغاضت عن قرار الحكومة ونقلت محاضراتها إلى منصات إلكترونية.

وتظل الحكومة مصرة على موقفها بأن تظل المدارس عاملة رغم تعليق الدراسة في عدد كبير من الدول الأوروبية، ورغم انتقادات بعض المسؤولين وتساؤلات من نقابات المعلمين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن المشورة العلمية تفيد بأن إغلاق المدارس قد يكون أكثر ضررا من عدمه، ولكن طبعا هذا القرار سيظل قيد المراجعة وقد يتغير مع انتشار أوسع للوباء.