كيف تعمل الشركات والحكومات في زمن الكورونا؟

مقابلة مع أحمد حنفي مدير شركة ديجيتال بلانيتس للحلول التقنية، للحديث حول الطلب على الخدمات الإلكترونية في ضوء تفعيل استراتيجيات العمل عن بعد في الشركات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولقد ادى تفشي فيروس كورونا إلى تسارع الحكومات في اتخاذ قرارات لمواجهته تضمنت إغلاقا للمدارس والمصالح ووضع حلول رقمية لضمان سير العملية التعليمية وتقديم الخدمات للمواطنين "أونلاين".

وقررت وزارة الاتصالات توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.