السعودية.. توافر إمدادات السلع الغذائية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن جميع إمدادات الشركة وفروعها الـ 242 فرعا تعمل بصورة طبيعية، موضحاً أن المخزون يكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، بجانب عدم تعطل إمدادات المخزون داخلياً لأن قطاع تجزئة الأغذية من القطاعات المستثناة من تقييد الحركة.

ونوه العثيم في مقابلة مع "العربية" بجهود قيادة وحكومة المملكة، في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي جاءت بموازاة حزم تحفيز اقتصادية شملت معظم القطاعات، ومكنت من التخفيف من آثار الإجراءات الوقائية بشكل سريع وانعكس بتعزيز مختلف قطاعات الأعمال في المملكة.