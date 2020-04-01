هذا ما فعله كورونا بأسواق العالم خلال 3 أشهر

كورونا يتسبب بتراجعات قياسية لأسواق الأسهم العالمية في الربع الأول 2020: -
-الربع الأول 2020 هو أسوأ ربع لمؤشر Dow Jones منذ عام 1987.
- الربع الأول 2020 هو أسوأ ربع لمؤشر S&P 500 منذ الربع الرابع 2008.
أداء المؤشرات الأميركية خلال الربع الأول 2020: -
- Dow Jones خسر 23%
- S&P 500 خسر 20%
- Nasdaq Composite خسر 15%
أداء الأسواق الأوروبية خلال الربع الأول 2020: -
- FTSE100 خسر 24.80%
- CAC40 خسر 26.92%
- DAX خسر 24.92%
- FTSE MIB خسر 27.77%
- IBEX35 خسر 29.60%
الربع الأول 2020 هو أسوأ فصل على الإطلاق للنفط: -
- خام نايمكس خسر 66.8%
- Brent خسر 66.7%
أداء أسعار الذهب خلال الربع الأول 2020: -
- الذهب صعد 4.52%