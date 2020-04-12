رحيل رجل أعمال سعودي صاحب قصة نجاح ملهمة

بعد معاناة طويلة مع مرض "التصلب اللويحي" استمرت لأكثر من 23 عاماً، توفي اليوم، رجل الأعمال السعودي، سلطان العذل.

يعد رجل الأعمال "العذل" صاحب قصة نجاح ملهمة، حيث تمكن من مواجهة المرض واستطاع تحقیق نجاحات بعدد كبیر من الشركات تحت إدارته أھمھا فروع "فیديكس" و"دانكن دوناتس".

استطاع "العذل" الذي يعد أحد رجال الأعمال البارزين في السعودية، بعدما تمكن من مواجهة مرض التصلب الضموري العضلي، بطموحاته ورغبته وإصراره على النجاح، أن يواصل مسيرته على الرغم من أنه وخلال 23 عاماً لم يعد لديه إلا حاستي السمع والبصر للاعتماد عليهما في حياته.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي عاش فيها، إلا أنه تمكن من إدارة عدة شركات في مجالات متنوعة، يعمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة.