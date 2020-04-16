بريميوم كارد: هذا هو واقع التمويل الاستهلاكي في مصر

تسعى 4 شركات عاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إقرار القانون منذ أيام.

يذكر أن الشركات العاملة في المجال كانت تعمل بدون رخص لحين صدور التشريع المنظم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان "بريميوم كارد" عن إتمام ثاني عملية توريق ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه.

وحصلت "بريميوم كارد" على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عملية التوريق التي سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه تقريبا بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر تنتهي في يناير 2021 بعائد ثابت10.77٪ سنويا، وذلك وفقا لقرار قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وفي مقابلة مع "العربية" قال بول أنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة "بريميوم كارد" إن القانون الجديد سهل التعاملات ومنح الشركات التمويل الاستهلاكي حوافز للإعفاء من ضريبة المبيعات، لتوفيق الأوضاع.

وقال "نحن بانتظار الحصول على الموافقة على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية".

ولفت إلى أن التمويل الاستهلاكي نموذج معتمد على أن حامل الكارت يشتري من جميع الصناعات وما أثر علينا بعد ظهور فيروس كورونا إغلاق المحال بدءا من السابعة مساء وكذلك الإغلاق يومي الجمعة والسبت، ولكن خلال الأسبوع الشراء بالتقسيط يتم كالمعتاد.

ولفت إلى أن نسبة الانخفاض في المبيعات بعد كورونا بحدود 20%، فقط.

وأوضح أنطاكي أن الإصدار يأتي في ظروف اقتصادية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الإقبال من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد يعكس صلابة الوضع المالي القوي لـ "بريميوم كارد" في السوق المصري.

وأضاف بول انطاكى أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).