خبير: هبوط عنيف مرتقب في أسواق المال العالمية

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن الأسواق لا تزال في البداي،ة وإن الارتفاع في الأسابيع الماضية رد فعل طبيعي ومن المتوقع أن نرى نزولا آخر أشد من الهبوط الذي رأيناه بالفعل.

وأوضح أن الانخفاض في أسواق المال طبيعي بسبب الأرقام السيئة مثل قطاع التجزئة، وتاريخيا الهبوط 50%، وما رأيناه اليوم تقريبا 30%.

وأوضح أن تقارير وتحركات صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية حول أداء الاقتصاد تأتي متأخرة جدا عما عليه الحال في الواقع، وهذا بسبب التباعد بين أداء أسواق المال وما يحدث من تحفيز.