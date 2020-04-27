تاريخ تعاملات مصر مع صندوق النقد الدولي

- ديسمبر 1945: انضمام مصر لعضوية صندوق النقد.

- في عامي 1977ــ 1978 : مصر تقترض من الخارج لأول مرة في تاريخها في عهد أنور السادات.

- اقتراض 186 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم.

- في عامي 1991- 1993: مصر تقترض للمرة الثانية في عهد حسني مبارك.

- اقتراض 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

- في عامي 1996 ــ 1998: مصر تطالب بقرض بـ 434.4 مليون دولار تم إلغاؤه.

- إلغاء 50% من الديون المستحقة لمصر لدى دول نادي باريس.

منذ ثورة 25 يناير:

- مصر تطلب الحصول على قرض في عهد المجلس العسكري.

- مصر تطلب مرتين الحصول على قرض في عهد محمد مرسي.

- مصر تطلب زيادة القرض من 3.2 إلى 4.7 مليار دولار.

- عدول مرسي عن تنفيذ العديد من الإصلاحات أدى إلى تعليق المفاوضات.

اتفاق عام 2016:

- برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات.

- الحصول على قرض بـ 12 مليار دولار.

أهم قرارات برنامج الإصلاح:

- تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

- في عام 2016: ارتفاع سعر صرف الدولار من 8.87 جنيه إلى أكثر من 18 جنيها.

- القضاء على السوق السوداء.