توقع قفزة بأسعار تذاكر الطيران بعد كورونا

ذكر طارق نحلة شريك المسؤول عن قطاع النقل والمدن الذكية في الشرق الأوسط لدى Deloitte أن دراسة حديثة لجهات الطيران تشير إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 50% لطائرات البدن النحيف، و67% لطائرات البدن العريض في حال تطبيق إجراءات التباعد على الطائرة.

وقال نحلة في مقابلة مع "العربية" إن الأسعار مرشحة للزيادة على بعض الوجهات تبعا مع تراجع المنافسة في سياق خروج بعض الشركات من بعض الخطوط أو من المنافسة، على وقع تداعيات جائحة كورونا التي ضربت القطاع بشدة.

وأشار إلى أن قطاع الطيران يشهد واحدة من أشد الأزمات تسببت في توقف أغلبية الأساطيل عالميا، مؤكداً حاجة شركات الطيران الماسة للحصول على دعم الحكومات، وهو الدعم الذي سيؤثر على مدى عمق الأزمة ومدى التعافي منها.