كورونا سيمحو 314 مليار دولار من إيرادات الطيران

أرقام اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): -
- الإيرادات التي ستفقدها شركات الطيران في 2020 بسبب كورونا تقدر بنحو 314 مليار دولار.
- تراجع إيرادات شركات الطيران 55٪ في 2020 مقارنة مع العام الماضي.
- انخفاض الحركة الجوية 53٪ في مارس 2020 مقارنة مع مارس 2019.
- تراجع عدد الرحلات الجوية على مستوى العالم بنسبة 80% مطلع أبريل.
- كل وظيفة لدى شركات الطيران تدعم 24 وظيفة أخرى في الاقتصاد.
- شركات الطيران تؤمن 2.7 مليون وظيفة عالميا.
- منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عدد السياح الدوليين سينخفض بنسبة تتراوح بين 60% و80% خلال 2020.
- الحكومات حول العالم خصصت 85 مليار دولار لدعم شركات الطيران.