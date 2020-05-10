كورونا سيمحو 314 مليار دولار من إيرادات الطيران

أرقام اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): -

- الإيرادات التي ستفقدها شركات الطيران في 2020 بسبب كورونا تقدر بنحو 314 مليار دولار.

- تراجع إيرادات شركات الطيران 55٪ في 2020 مقارنة مع العام الماضي.

- انخفاض الحركة الجوية 53٪ في مارس 2020 مقارنة مع مارس 2019.

- تراجع عدد الرحلات الجوية على مستوى العالم بنسبة 80% مطلع أبريل.

- كل وظيفة لدى شركات الطيران تدعم 24 وظيفة أخرى في الاقتصاد.

- شركات الطيران تؤمن 2.7 مليون وظيفة عالميا.

- منظمة السياحة العالمية ‏التابعة للأمم المتحدة عدد السياح الدوليين سينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 60% و80% خلال 2020.

- الحكومات حول العالم خصصت 85 مليار دولار لدعم شركات الطيران.