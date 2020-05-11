قبل كورونا.. صفقات صينية أثارت الشبهات بالعالم

- مايو 2016 استحوذت Midea للأجهزة المنزلية على Kuka الألمانية مقابل 5 مليارات دولار.
- 2016 قدم صندوق Fujian Grand Chip عرضًا لشراء Aixtron الألمانية أبطل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
- 2017 استحوذت Canyon Bridge المملوكة لصندوق الإصلاح الصيني التابع للدولة على مصنع الرقائق البريطاني Imagination مقابل 550 مليون جنيه إسترليني.
- 2017 قدمت Canyon Bridge المملوكة لصندوق الإصلاح الصيني التابع للدولة 1.3 مليار دولار لشراء مصنع الرقائق الأميركي Lattice Semiconductor أبطل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصفقة.
- سبتمبر 2019 قدمت بورصة هونغ كونغ (HKEX) ما قيمته 32 مليار جنيه إسترليني لشراء بورصة لندن ورفض العرض.
- أبريل 2020 أحبطت الحكومة البريطانية محاولة Canyon Bridge الاستيلاء على مجلس إدارة مُصنِع الرقائق البريطاني Imagination.