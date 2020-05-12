كيف ضرب تسونامي كورونا النفط خلال 2020؟

- تراجع سعر خام برنت 55% منذ مطلع العام.

- تراجع خام غرب تكساس 60% منذ مطلع العام.

- مارس شهد فشل اتفاق أوبك بلاس للمرة الأولى منذ 2016.

- فشل اتفاق أوبك بلاس هوى بالنفط إلى أدنى مستوياته منذ 2017.

- مارس شهد تراجعات قوية للأسعار وسط فائض المعروض وإجراءات مكافحة كورونا.

- خسائر الخام الأميركي 54% في مارس وخام برنت 55%.

- أوبك بلاس أقرت تخفيضا تاريخيا بـ 9.7 مليون برميل يوميا في 12 أبريل.

- هبوط تاريخي لسعر خام غرب تكساس تسليم مايو إلى 38 دولارا تحت الصفر في 20 أبريل.

- خام غرب تكساس ارتفع 64% منذ مطلع مايو.

- الضغط على الأسعار يتواصل وسط امتلاء 85% من السعة التخزينية البرية.