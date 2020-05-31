كيف ستتعايش الشركات مع تحديات كورونا؟

مقابلة مع أيمن الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة مارش في الإمارات، للحديث حول تعايش الشركات مع ظروف جائحة كورونا بعد فتح الاقتصادات والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

وتوقع تقرير لشركة Marsh للتأمين وإدارة المخاطر، أن يشهد العالم ركودا اقتصاديا واضطرابات سياسية خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، ما لم تتحد جهود صناع القرار وقطاع الأعمال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويوضح التقرير أن أبرز مخاوف قادة الأعمال هي ضعف المكانة المالية للاقتصادات الكبرى وتصاعد القيود على حركة البضائع والأفراد، وانهيار أسواق ناشئة رئيسية.

وأوضح ثلثا المشاركين في استطلاع لآراء مجتمع الأعمال أن الركود العالمي طويل المدى يمثل أبرز مصادر القلق، فيما قال نصف المشاركين إن حالات الإفلاس، ودمج الأعمال، وتأثر سلاسل التوريد تمثل مصادر قلق رئيسية.

كذلك أشار نصف المشاركين إلى تصاعد المخاوف من تزايد الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، مع تسارع الاعتماد على العمل عن بعد بسبب انتشار الوباء.