مؤشرات مهمة حول ثقافة الادخار المالي في السعودية

- ادخار الأسر السعودية أقل بكثير من معدل الدول الناشئة والمتقدمة.

- الطفرة النفطية أثرت سلباً على عادات الإنفاق.

- انخفاض الادخار يتحول إلى تراجع في استثمارات المنتجات المالية.

- المستثمرون لا سيما السعوديون، يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم في صورة نقدية أو ودائع.

- رؤية المملكة 2030 تهدف إلى نشر ثقافة الادخار بين السعوديين.

- أخطاء شائعة عند التخطيط للادخار.

- عدم إعداد خطة للتقاعد.

- الاستهانة باحتياجات التقاعد.

- المبالغة في تقدير إمكانية مواصلة العمل.

- تأجيل الادخار للتقاعد.

- الاعتماد المفرط على الضمان الاجتماعي.

- ترحيل الدين إلى فترة التقاعد.

- عدم مراعاة احتمالية التضخم.

- عدم الاستعداد للنفقات الطبية.

- الاستهانة بضرورة التنويع وسيطرة العاطفة على القرارات الاستثمارية.

- عدم إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية.

- أفضل الممارسات للوصول إلى فترة تقاعد سعيدة:

- البدء في الادخار بسن مبكر.

- تقييم احتياجات الإنفاق.

- تنويع مصادر الدخل.

- الاستمرار في الاستثمار وتجنب عمليات السحب.