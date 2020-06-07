مؤشرات مهمة حول ثقافة الادخار المالي في السعودية

- ادخار الأسر السعودية أقل بكثير من معدل الدول الناشئة والمتقدمة.
- الطفرة النفطية أثرت سلباً على عادات الإنفاق.
- انخفاض الادخار يتحول إلى تراجع في استثمارات المنتجات المالية.
- المستثمرون لا سيما السعوديون، يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم في صورة نقدية أو ودائع.
- رؤية المملكة 2030 تهدف إلى نشر ثقافة الادخار بين السعوديين.
- أخطاء شائعة عند التخطيط للادخار.
- عدم إعداد خطة للتقاعد.
- الاستهانة باحتياجات التقاعد.
- المبالغة في تقدير إمكانية مواصلة العمل.
- تأجيل الادخار للتقاعد.
- الاعتماد المفرط على الضمان الاجتماعي.
- ترحيل الدين إلى فترة التقاعد.
- عدم مراعاة احتمالية التضخم.
- عدم الاستعداد للنفقات الطبية.
- الاستهانة بضرورة التنويع وسيطرة العاطفة على القرارات الاستثمارية.
- عدم إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية.
- أفضل الممارسات للوصول إلى فترة تقاعد سعيدة:
- البدء في الادخار بسن مبكر.
- تقييم احتياجات الإنفاق.
- تنويع مصادر الدخل.
- الاستمرار في الاستثمار وتجنب عمليات السحب.