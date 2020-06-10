ماذا نراقب في اجتماع الفدرالي؟

- إصدار توقعات اقتصادية للمرة الأولى منذ ديسمبر.

- أي إشارة لرفع الفائدة ستخلق اضطرابات في الأسواق، كما أن أي توجه لفائدة تحت الصفر سيكون صادما.

- توقعات جي بي مورغان:

* انكماش الاقتصاد الأميركي 6% في 2020.

* البطالة ستبلغ 10% - 11%.

* الفائدة ستبقى قرب الصفر لسنوات.

- السوق متعطشة لإرشادات أوضح حول سياسة الفدرالي لكنه يتردد في توفيرها.

- إطلاق برنامج رسمي للتيسير الكمي مع تحديد كمية الأصول التي سيتم شراؤها غير متوقع.

- من السابق لأوانه تقديم إرشادات رسمية مفصلة حول توجه أسعار الفائدة.

- أي تعليق على رالي وول ستريت الذي فاق التوقعات ويقلق البعض.

- التعليق على الاحتجاجات والتحذيرات بشأن تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.

- تبرير مدى فعالية تسهيلات الإقراض الممنوحة للشركات والحكومات المحلية.

- دفع الكونغرس لإقرار خطة دعم مالي يعارضها الجمهوريون.