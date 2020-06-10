ماذا نراقب في اجتماع الفدرالي؟

- إصدار توقعات اقتصادية للمرة الأولى منذ ديسمبر.
- أي إشارة لرفع الفائدة ستخلق اضطرابات في الأسواق، كما أن أي توجه لفائدة تحت الصفر سيكون صادما.
- توقعات جي بي مورغان:
* انكماش الاقتصاد الأميركي 6% في 2020.
* البطالة ستبلغ 10% - 11%.
* الفائدة ستبقى قرب الصفر لسنوات.
- السوق متعطشة لإرشادات أوضح حول سياسة الفدرالي لكنه يتردد في توفيرها.
- إطلاق برنامج رسمي للتيسير الكمي مع تحديد كمية الأصول التي سيتم شراؤها غير متوقع.
- من السابق لأوانه تقديم إرشادات رسمية مفصلة حول توجه أسعار الفائدة.
- أي تعليق على رالي وول ستريت الذي فاق التوقعات ويقلق البعض.
- التعليق على الاحتجاجات والتحذيرات بشأن تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.
- تبرير مدى فعالية تسهيلات الإقراض الممنوحة للشركات والحكومات المحلية.
- دفع الكونغرس لإقرار خطة دعم مالي يعارضها الجمهوريون.