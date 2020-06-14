هذه الأسباب تزيد حصة السعودية بأسواق النفط

- جي بي مورغان: حصة السعودية من سوق النفط تتجه لأعلى مستوى منذ الثمانينات.

- جي بي مورغان: ندرة الاستثمار في إنتاج النفط سيزيد من الاعتماد على نفط السعودية.

- خبراء النفط: شركات الطاقة ستخفض الإنفاق بـ 625 مليار دولار بنهاية العقد الحالي نتيجة تراجع أسعار النفط.

- جي بي مورغان: تراجع الاستثمار في قطاع النفط سيخفض الإنتاج ويدفع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل في عامين.

- جي بي مورغان: الطلب العالمي على النفط 91 مليون برميل يومياً هذا العام تراجعاً بـ 9 ملايين برميل عن تقديرات سابقة.

- خبراء نفط: تغيير أنماط الاستهلاك سينتج عنه فاقد دائم في الطلب بواقع 3 ملايين برميل يوميا.

- جي بي مورغان: مع انحسار الإنتاج الأميركي ومن خارج أوبك السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية.

- جي بي مورغان: حصة السعودية السوقية من إمدادات النفط سترتفع إلى 15% خلال الأعوام المقبلة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.