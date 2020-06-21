السندات الخليجية ترتفع 7% خلال عام

سجلت السندات الخليجية تعافيا قويا، لترتفع 1% منذ مطلع السنة وبنحو 7% خلال فترة عام واحد. وجاء أداؤها أفضل من السندات الشبيهة في الأسواق الناشئة.

وقال محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في فرانكلين تمبلتون في دبي، في مقابلة مع "العربية" إن التحديات لم تزل قائمة أمام أسواق المال، لكنه أشار إلى قوة تصنيف السندات في الخليج.

وقد شهدت عوائد السندات الخليجية تراجعا بنحو 150 نقطة اساس منذ مارس وهي مع ذلك تبقى جذابة، مع العلم أن بعض المصدرين في المنطقة ذات العوائد المرتفعة مثل البحرين وسلطنة عمان قد تلجآن للدعم المالي.