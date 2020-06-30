دبي وأبوظبي تتصدران مكاسب الأسهم بالربع الثاني آخر تحديث: الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441 هـ - 30 يونيو 2020 KSA 17:05 - GMT 14:05 تارخ النشر: الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441 هـ - 30 يونيو 2020 KSA 16:55 - GMT 13:55 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دبي وأبوظبي تتصدران مكاسب الأسهم بالربع الثاني PDF اطبع حجم الخط نظرة على أداء أسواق الخليج في الربع الثاني من العام الحالي، والذي تتصدر فيه الإمارات والسعودية قائمة أداء بورصات الأسهم.