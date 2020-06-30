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دبي وأبوظبي تتصدران مكاسب الأسهم بالربع الثاني

المصدر: العربية.نت
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نظرة على أداء أسواق الخليج في الربع الثاني من العام الحالي، والذي تتصدر فيه الإمارات والسعودية قائمة أداء بورصات الأسهم.

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