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توقع نمو مساحات البيع بالتجزئة في السعودية

المصدر: العربية.نت
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فرضت جائحة كورونا تحديات، اعتبرها البعض غير مسبوقة، على قطاع التجزئة عالميا ومحليا، لكن بعض الاستشاريين متفائلون بمستقبل هذا القطاع في الخليج.

وعدد تقرير لمجموعة CBRE وROLAND BERGER عددا من التأثيرات للجائحة:

- الملاك والمستأجرون سيستفيدون من الهيكلة المرنة لقطاع التجزئة في الرياض وأبوظبي ودبي.

- البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أصبح مكملا ورئيسيا في القطاع.

- الرياض وأبوظبي ودبي تخطط لمضاعفة استخدام التكنولوجيا في التسوق.

- توقعات بنمو مساحة البيع بالتجزئة في دبي بـ 40% بحلول 2023.

- توقعات بنمو مساحة البيع بالتجزئة في أبوظبي بـ 28% بحلول 2023.

- توقعات بنمو مساحة البيع بالتجزئة في الرياض بـ 20% بحلول 2023.

- المراكز التجارية الكبرى تمثل 70% من مساحات البيع بالتجزئة في الخليج.

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