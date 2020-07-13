مأزق هواوي والـ 5G يتحول لأزمة دولية

- لندن تعتزم إزالة هواوي من شبكة 5G بحلول 2025.

- فودافون وBT بحاجة إلى 5 أو 7 سنوات لتجنب عطل كبير بشبكات بريطانيا فائقة السرعة.

- بريطانيا تكثف جهود إقناع شركائها الأمنيين "Five Eyes" ودول "D10" لإيجاد بدائل صناعية لـ"هواوي".

- مجموعة "Five Eyes" تضم بريطانيا وأميركا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

- دول "D10" تشمل مجموعة السبع بالإضافة إلى الهند وكورويا الجنوبية واليابان.

- بريطانيا تعمل على تفعيل دور منافسي هواوي مثل نوكيا وإريكسون والاستثمار في تكنولوجيا المصادر المفتوحة.

- بريطانيا وضعت في يناير الماضي حداً أقصى لحصة هواوي في شبكة G5 عند 35%.

- في يناير استبعدت بريطانيا مشاركة هواوي في الأجزاء الأكثر حساسية من شبكات 5G.

- أميركا فرضت بعدها عقوبات جديدة تمنع هواوي والشركات التي تصنع رقائقها من استخدام التقنية والبرامج الأميركية.

- العقوبات الأميركية الجديدة أجبرت بريطانيا على مراجعة قرارها للسماح لـ"هواوي" بدور محدود في شبكات 5G.