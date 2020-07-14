ارتفاع العوائد يعيد التدفقات لأدوات الدين المصرية آخر تحديث: الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441 هـ - 14 يوليو 2020 KSA 16:31 - GMT 13:31 تارخ النشر: الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441 هـ - 14 يوليو 2020 KSA 16:24 - GMT 13:24 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتفاع العوائد يعيد التدفقات لأدوات الدين المصرية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع علياء ممدوح محلل الاقتصاد الكلي في بلتون فاينانشال للحديث حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.