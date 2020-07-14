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ارتفاع العوائد يعيد التدفقات لأدوات الدين المصرية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع علياء ممدوح محلل الاقتصاد الكلي في بلتون فاينانشال للحديث حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

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