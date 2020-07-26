نفق الخروج يطول.. هذه أهم محطات ما بعد بريكست

- 31 يناير 2020 بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي.

- 1 فبراير 2020 الفترة الانتقالية تبدأ على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

- 3 فبراير 2020 المفوضية الأوروبية توصي ببدء المفاوضات مع بريطانيا حول شراكة جديدة.

- 10 فبراير 2020 بريطانيا تؤكد بدء تفتيش البضائع الأوروبية وفرض تدقيقات جمركية من 1 يناير 2021.

- 25 فبراير 2020 المفوضية الأوروبية تعتمد ما أوصت به بشأن المحادثات التي تشمل التجارة وسوق العمل.

- 27 فبراير 2020 بريطانيا تنشر سياستها الرسمية تجاه المحادثات ومسودة اتفاق التجارة الحرة.

- 2 مارس 2020 أول جولة محادثات رسمية تبدأ في بروكسل.

- 18 مارس 2020 المفوضية الأوروبية تنشر مسودة قانون حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا.

- 30 مارس 2020 اجتماع افتراضي مشترك على مستوى الوزراء بحضور نائب رئيس البرلمان الأوروبي.

- 15 ابريل 2020 اجتماع افتراضي بين المفوض البريطاني والمفوض الأوروبي لتقييم الأوضاع.

- 15 يونيو 2020 اجتماع افتراضي بين "جونسون" ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي.

- 25 يونيو 2020 المفوضية الأوروبية تعتمد ما تم التوصل إليه حتى الآن في المفاوضات.

- 27 يونيو 2020 اجتماع تمهيدي للمحادثات المكثفة يجمع بين "بارنيه" و"فروست".