مطلوب تدارك هذا التحدي أمام شركات السياحة المصرية

أكد الخبير في قطاع السياحة، أشرف شيحه، في مقابلة مع "العربية" أهمية الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في مصر، لمحاولة مساعدة الشركات في الوصول إلى حل لمشكلة إصرار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلزام الشركات السياحية بتقديم خطابات ضمانات بنكية بدلًا من وثائق التأمين.

وتستعد غرفة شركات السياحة لمخاطبة وزراء السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام، للقيام بخطوات بينها التواصل مع الإياتا لتخفيف الشروط على الشركات السياحية نظرًا لأنها تمثل عائقًا أمام معظم الشركات التي لا تمتلك القدرة على تقديم مثل هذه الضمانات.

وألزم اتحاد النقل الجوي شركات السياحة بتقديم خطاب ضمان بنكي بحد أدنى 200 ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته من عمليات بيع تذاكر الطيران، في حالة التخلف عن سدادها لأي سبب.