الذهب.. أداء إيجابي متوقع حتى نهاية 2020 آخر تحديث: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 16:48 - GMT 13:48 تارخ النشر: الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ - 16 أغسطس 2020 KSA 16:45 - GMT 13:45 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذهب.. أداء إيجابي متوقع حتى نهاية 2020 PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، للحديث حول أداء الذهب والأسواق المالية. إقرأ أيضاً تيك توك.. صعود صاروخي للعالمية 13:45 GMT إقرأ أيضاً الكويت.. قانون الدين العام يثير رفضاً شعبياً 13:20 GMT