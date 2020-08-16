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الذهب.. أداء إيجابي متوقع حتى نهاية 2020

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، للحديث حول أداء الذهب والأسواق المالية.

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