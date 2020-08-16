تيك توك.. صعود صاروخي للعالمية

- تم إطلاق تطبيق تيك توك في الصين في 2016 وسمي باسم Douyin.

- تم إطلاق تيك توك عالميا في 2017 من قبل شركة ByteDance الصينية.

- يسمح تطبيق تيك توك للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم عبر فيديوهات شخصية وموسيقية.

- صعود تطبيق تيك توك هدد بمنافسة عمالقة التكنولوجيا YouTube وInstagram وFacebook.

- مستخدمو تطبيق تيك توك عالميا 800 مليون مستخدم شهريا.

- تطبيق تيك توك تاسع أكبر تطبيق في العالم من حيث عدد المستخدمين النشطين.

- يتغلب تطبيق تيك توك على كل من LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat من حيث أعداد المستخدمين.

- يمتلك تطبيق تيك توك 150 مليون مستخدم نشط في الصين يوميا.

- استغرق تطبيق إنستغرام 6 سنوات من إطلاقه للحصول على عدد المستخدمين الذين حصل عليهم تيك توك في 3 سنوات.

- استغرق تطبيق فيسبوك 4 سنوات من إطلاقه للحصول على عدد المستخدمين التي حصل عليهم تيك توك في 3 سنوات.

- تم تحميل تطبيق تيك توك ملياري مرة بنهاية أبريل 2020.